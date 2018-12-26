Одно из последних вымираний на Земле было вызвано взрывом сверхновой

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Перед ледниковым периодом, сильная вспышка сверхновой послужила причиной вымирания гигантских морских жителей, таких как мегалодоны. Первые следы бомбардировки поверхности земного шара лучами сверхновых обнаружены два года назад. Нестабильные атомы железа-60 найдены на океанском дне и на поверхности Луны, они и подтвердили факт вспышки, произошедшей около 2,5 миллионов лет назад.

Ранее ученые полагали, что взрыв произошел на расстоянии около 450 световых лет от поверхности Земли, однако по новым данным, вспышка произошла в два раза ближе, и пересекла безопасную черту.

Влияние вспышки на флору и фауну земного шара и мирового океана в процессе эволюции является главной задачей для ученых в течении последних нескольких лет. Для получения материала на анализ, исследователи охотятся за новыми следами происшествия.

Есть предположение, что такие вспышки увеличивают вероятность генных мутаций на Земле, а также повышают частоту развития раковых опухолей. Связывает причину и печальное следствие уменьшение толщины озонового слоя в ходе таких взрывов.

Такое взаимодействие провоцирует появление отрицательно заряженных элементарных частиц, взаимодействующих с ДНК живых существ, которые во время плотного потока могут вызывать генные мутации. При этом, такое радиационное излучение, сильнее всего действует на крупных животных.