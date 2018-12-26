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Одно из последних вымираний на Земле было вызвано взрывом сверхновой

Среда, 26 Декабря 2018 19:15
Одно из последних вымираний на Земле было вызвано взрывом сверхновой Фото из открытых источников

Перед ледниковым периодом, сильная вспышка сверхновой послужила причиной вымирания гигантских морских жителей, таких как мегалодоны. Первые следы бомбардировки поверхности земного шара лучами сверхновых обнаружены два года назад. Нестабильные атомы железа-60 найдены на океанском дне и на поверхности Луны, они и подтвердили факт вспышки, произошедшей около 2,5 миллионов лет назад.

 

Ранее ученые полагали, что взрыв произошел на расстоянии около 450 световых лет от поверхности Земли, однако по новым данным, вспышка произошла в два раза ближе, и пересекла безопасную черту.

 

Влияние вспышки на флору и фауну земного шара и мирового океана в процессе эволюции является главной задачей для ученых в течении последних нескольких лет. Для получения материала на анализ, исследователи охотятся за новыми следами происшествия.

 

Есть предположение, что такие вспышки увеличивают вероятность генных мутаций на Земле, а также повышают частоту развития раковых опухолей. Связывает причину и печальное следствие уменьшение толщины озонового слоя в ходе таких взрывов.

 

Такое взаимодействие провоцирует появление отрицательно заряженных элементарных частиц, взаимодействующих с ДНК живых существ, которые во время плотного потока могут вызывать генные мутации. При этом, такое радиационное излучение, сильнее всего действует на крупных животных.

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Иванова Мария Опубликовано в Наука   Теги Новости космос
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