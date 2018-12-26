Российские ученые первыми в мире идентифицировали белки и липиды мамонта

Ученые института науки и технологий Сколково и физико-технического института города Москвы провели анализ химического состава останков сибирского мамонта на предмет содержания жиров и белков в кости. Исследователям удалось обнаружить 73 разновидности липидов и 98 белков.
Малое количество научных сотрудников берутся за работу в таком направлении, однако анализ химического состава останков мамонта помогает существенно расширить представление о строении его организма. К сожалению, в течении такого долгого времени сохраняется малое число липидов, однако помимо коллагена, в останках найдены многие разновидности липидов. В научном сообществе такие исследования именуются «переписью» жиров и белков.
Биологический материал для исследований был предоставлен Зоологическим музеем Московского государственного университета. Ученым позволили изъять несколько срезов с кости мамонта.
Стоит отметить, что только три разновидности белков, из обнаруженных, оказались исключительными, все остальные точно дублируют белки, содержащиеся в костях современных слонов.
Такие сведения представляют ценность для разрешения эволюционных загадок, таких как вероятность возрождения мамонтов в живой природе.
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