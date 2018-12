Естественные враги деревьев поддерживают разнообразие в тропических лесах

Фото из открытых источников

Высокое биологическое разнообразие, наблюдаемое в тропических лесах, поддерживается благодаря естественным врагам деревьев — пишут со страниц издания Proceedings of the National Academy of Sciences биологи из Соединенных Штатов Америки, разгадавшие давнюю научную загадку.

В лесах тропиков, как отмечают ученые, сосредоточено примерно три четверти всех существующих на Земле растений. Если в лесах, которые растут в умеренных широтах, обычно доминируют лишь несколько видов деревьев, то в тропических лесах практически не встретишь два дерева одного вида, растущие рядом.

Около пятидесяти лет назад ученые Дэниэл Дженсен и Джозеф Коннелл сформулировали гипотезу, объясняющую невероятное биологическое разнообразие тропических лесов. Биологи предположили, что все дело во взаимодействии между разными видами растений и животных, которые приходятся друг другу естественными врагами.

Долгое время считалось, что гипотеза Дженсена и Коннелла не может объяснить одновременное существование тысяч видов на относительно компактных территориях, однако новое исследование, произведенное американскими учеными, показало, что гипотеза верна не только для частных случаев, но и для тропических лесов в целом.

"Есть так называемая "теневая зона" для семян, разбросанных вокруг деревьев, в которой они не могут прорасти. Но некоторым семенам все-таки удается преодолевать эту зону, и основную роль здесь играют естественные враги деревьев. Именно поэтому так важно сохранять птиц и млекопитающих исчезающих видов — благодаря им поддерживается биоразнообразие", — говорит сотрудник Университета штата Орегон, Таал Леви, автор исследования.