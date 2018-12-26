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В марте 2019-го года в Китае родится первый клонированный котенок

Среда, 26 Декабря 2018 12:19
В марте 2019-го года в Китае родится первый клонированный котенок Фото из открытых источников

В марте 2019-го в Китайской Народной Республике должен появиться на свет первый в стране клонированный котенок. Руководители компании Sinogene, поставившие перед собой такую цель, уверены, что им в конце концов удастся наладить массовое производство клонированных кошек.

 

"Вряд ли наш проект является сколько-нибудь интересным в научном плане, т.к. для создания клонированных кошек используются те же технологии, которое в свое время были применены для клонирования овечки Долли. Но в коммерческом плане наша инициатива выглядит очень и очень перспективно", — говорит Чжао Цзяньпин, заместитель главы Sinogene.

 

Бизнес-проект Sinogene заключается в клонировании домашних животных. Их владельцы, как предполагается, будут отдавать внушительные деньги (около пятидесяти пяти тысяч американских долларов) за возможность получить точную копию своего, например, престарелого или больного кота.

 

"На вид это будут точные копии, но их повадки, конечно, могут отличаться, т.к. характер животного формируется под действием уникального опыта, который невозможно воспроизвести", — говорят представители Sinogene.

 

У компании уже есть порядка двадцати клиентов, которые ждут своих клонированных кошек. На создание каждой, как отмечается, требуется от полугода до десяти месяцев. В будущем китайские генетики планируют не только клонировать животных, но и исправлять дефекты в их ДНК, избавляя кошек от наследственных болезней.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости клонирование
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