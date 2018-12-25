Вторник 25 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Как работает мозг во время новогодних праздников
﻿

Как работает мозг во время новогодних праздников

Вторник, 25 Декабря 2018 22:00
Как работает мозг во время новогодних праздников Фото из открытых источников

Датские ученые рассказали, как работает мозг во время новогодних праздников. Причем выяснили они это не в ходе специального исследования, а во время сбора данных для совершенно другого исследования.

 

В нем ученые Копенгагенского Университета пытались понять изменения в работе мозга, связанные с мигренью. И только потом было решено изучить работу мозга в период новогодних праздников. Исследование проводилось с помощью МРТ.

 

Все участники исследования были здоровыми взрослыми из Копенгагена. Им были продемонстрированы различные изображения. Одни из них были обычными, а другие – связанными с новогодним праздничным периодом.

 

Все время их мозг сканировался на активность. Это было слепое исследование, которое означало, что ученые не знали отношение участников к праздникам, прежде чем они были проверены. Только после сканирования им была дана анкета, где их попросили описать свое мнение о новогодних праздниках.

 

Были проанализированы данные двух категорий участников. Первая состояла из тех, кто праздновал и имел положительные чувства к новогодним праздникам, вторая включала тех, кто не праздновал или имел нейтральные чувства.

 

В первой категории, то есть у тех, кто положительно относится к этому праздничному времени, наблюдалось значительное увеличение кровотока в нескольких областях мозга: сенсорная и моторная кора, предмоторная и первичная моторная кора, а также теменная доля.

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости мозг
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Дмитрий Медведев расширил список санкций по Украине Дмитрий Медведев расширил список санкций по Украине Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня физических и юридических лиц Украины, против которых Москва вводит контрсанкции. "Список физ- и юрлиц Украины, в отношении которых вводятся…
РФ гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной РФ гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной Россия гарантирует поставку газа в Европу даже в случае отсутствия договоренностей с Украиной по транзиту. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.…
Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, заявил, что взаимоотношения между Москвой и Минском крайне важны. Он отметил, что РФ является ключевым внешним партнером Беларуси.…
Читайте также
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Сравнивая геномы "одомашненных" и диких цитрусовых, ученые выяснили, что первые сладкие сорта этих растений распространились по Европе благодаря евреям и иудейским религиозным традициям. Статья, посвященная истории цитрусов, появилась в издании…
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские изобретатели из провинции Ляонин (город Далянь) поделились новой методикой превращения медного материала в нечто, похожее по свойствам на золото. В опубликованных результатах исследования подробно описан процесс превращения обычного металла…
Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей Детоубийство, иногда демонстрируемое многими животными, является одним из самых жестоких проявлений дикой природы, а причины этого феномена до сих пор изучены крайне недостаточно. Ученые из Гарвардского университета (США) попытались разобраться…
Тема дня
Россия и Франция схлестнулись в битве Россия и Франция схлестнулись в битве

Внешняя политика всех без исключения больших государств направлена на распространение влияния на гос...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом
Украина нацелилась уничтожить Керченский мост? Украина нацелилась уничтожить Керченский мост?
Самая большая ошибка США Самая большая ошибка США
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.