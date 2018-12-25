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Датские ученые рассказали, как работает мозг во время новогодних праздников. Причем выяснили они это не в ходе специального исследования, а во время сбора данных для совершенно другого исследования.

В нем ученые Копенгагенского Университета пытались понять изменения в работе мозга, связанные с мигренью. И только потом было решено изучить работу мозга в период новогодних праздников. Исследование проводилось с помощью МРТ.

Все участники исследования были здоровыми взрослыми из Копенгагена. Им были продемонстрированы различные изображения. Одни из них были обычными, а другие – связанными с новогодним праздничным периодом.

Все время их мозг сканировался на активность. Это было слепое исследование, которое означало, что ученые не знали отношение участников к праздникам, прежде чем они были проверены. Только после сканирования им была дана анкета, где их попросили описать свое мнение о новогодних праздниках.

Были проанализированы данные двух категорий участников. Первая состояла из тех, кто праздновал и имел положительные чувства к новогодним праздникам, вторая включала тех, кто не праздновал или имел нейтральные чувства.

В первой категории, то есть у тех, кто положительно относится к этому праздничному времени, наблюдалось значительное увеличение кровотока в нескольких областях мозга: сенсорная и моторная кора, предмоторная и первичная моторная кора, а также теменная доля.