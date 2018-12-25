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Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского

Вторник, 25 Декабря 2018 19:25
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Фото из открытых источников

Шотландские ученые из Эдинбурга, при помощи экстремальной наземной техники, а также авиарадаров, обнаружили на территории Антарктиды пугающую находку. В нескольких километрах под уровнем Вечной мерзлоты найдено внушительное скопление вулканов. По предварительным данным, самый крупный вулкан, из числа обнаруженных, превышает по своим размерам знаменитый Йеллоустоунский кратер.

 

Ранее специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства выдвигали предположения о наличии опасного вулкана подо льдами Антарктиды, однако достоверные и информативные снимки удалось получить только сейчас.

 

На сегодняшний день, упомянутый вулкан в США представляет большую опасность, так как в случае его извержения часть населения планеты погибнет, исчезнет ряд стран, радикально поменяются климатические условия. Сравнительный анализ показал, что обнаруженные вулканы представляют ещё большую опасность для населения планеты Земля. 

 

Кроме вулканов, под толщей льда найдены ранее неизвестные науке озера. Снимки находок детально изучаются на предмет потенциальной опасности объектов для человечества и дальнейшей разработке мер безопасности.

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Иванова Мария Опубликовано в Наука   Теги Новости вулкан
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