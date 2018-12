Европейская пшеница стала климатически неустойчивой из-за селекции

Фото из открытых источников

Селекция, направленная на выведение самых урожайных сортов пшеницы, снизила генетическое разнообразие этого растения и сделала его уязвимым перед климатическими изменениями. К такому выводу пришли ученые из Финляндии, опубликовавшие результаты своего исследования в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Урожайность ключевых сельскохозяйственных культур, к которым относится пшеница — это основа продовольственной безопасности. Сегодняшнее сельское хозяйство, как мы видим, уязвимо перед климатическими факторами даже несмотря на торжество селекции. И дело тут, как нам удалось выяснить, в самой селекции, которая сделала растения уязвимыми перед изменениями климата", — говорят авторы научной работы, сотрудники Технологического университета Лаппеэнранта.

Ученые проанализировали информацию об урожайности пшеницы, поступившую из девяти европейских стран, и сопоставили ее с данными о климате. Оказалось, что с начала 2000-х годов пшеница стала особенно чувствительной к колебаниям климата, и дело тут, как утверждают исследователи, в селекции.

"Главная причина слишком сильной уязвимости современной пшеницы к климатическим изменениям — снижение генетического разнообразия, которое стало итогом селекции. Пытаясь повысить урожайность при помощи селекции, люди сделали пшеницу очень восприимчивой к погодным факторам, что, безусловно, чрезвычайно опасно с точки зрения продовольственной безопасности. Решением проблемы может стать тотальный пересмотр используемых методов селекции", — отмечают ученые.