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Европейская пшеница стала климатически неустойчивой из-за селекции

Вторник, 25 Декабря 2018 09:47
Европейская пшеница стала климатически неустойчивой из-за селекции Фото из открытых источников

Селекция, направленная на выведение самых урожайных сортов пшеницы, снизила генетическое разнообразие этого растения и сделала его уязвимым перед климатическими изменениями. К такому выводу пришли ученые из Финляндии, опубликовавшие результаты своего исследования в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

"Урожайность ключевых сельскохозяйственных культур, к которым относится пшеница — это основа продовольственной безопасности. Сегодняшнее сельское хозяйство, как мы видим, уязвимо перед климатическими факторами даже несмотря на торжество селекции. И дело тут, как нам удалось выяснить, в самой селекции, которая сделала растения уязвимыми перед изменениями климата", — говорят авторы научной работы, сотрудники Технологического университета Лаппеэнранта.

 

Ученые проанализировали информацию об урожайности пшеницы, поступившую из девяти европейских стран, и сопоставили ее с данными о климате. Оказалось, что с начала 2000-х годов пшеница стала особенно чувствительной к колебаниям климата, и дело тут, как утверждают исследователи, в селекции.

 

"Главная причина слишком сильной уязвимости современной пшеницы к климатическим изменениям — снижение генетического разнообразия, которое стало итогом селекции. Пытаясь повысить урожайность при помощи селекции, люди сделали пшеницу очень восприимчивой к погодным факторам, что, безусловно, чрезвычайно опасно с точки зрения продовольственной безопасности. Решением проблемы может стать тотальный пересмотр используемых методов селекции", — отмечают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Сельское хозяйство
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