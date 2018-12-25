Ученые смоделировали взрыв лавы при контакте с водой

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Моделирование взрыва, инициированного контактом раскаленной лавы с холодной водой, позволило американским ученым изучить механизм вулканического извержения и понять, как улучшить существующие способы прогнозирования таких событий. Посвященный моделированию материал появился на портале ScienceAlert.

"Когда лава контактирует с водой, может произойти сильный взрыв. Такое явление имело место при извержении Килауэа на Гавайских островах, а также при извержении исландского вулкана Ияфьятлайокудль. Взрыв может произойти, однако происходит далеко не каждый раз, и мы, соответственно, решили выяснить конкретные условия, необходимые для этого", — рассказывает один из авторов исследования, Грег Валентайн из Университета Буффало (Нью-Йорк).

В рамках эксперимента ученые приготовили лаву из базальта, расплавив последний в индукционной печи при температуре в полторы тысячи градусов Цельсия, а затем влили полученный расплавленный материал в стальной контейнер и добавили в него воду. Видео с опытом можно посмотреть ниже.

Эксперимент показал, что взрыв лавы при контакте с водой происходит тогда, когда под точкой соприкосновения воды присутствует лавовая масса определенного объема. Плюс, важна скорость, с которой в лаву поступает холодная вода.

"Мы пока еще не в полной мере поняли, как конкретно протекает процесс, поэтому нам понадобятся дополнительные опыты", — отмечает Валентайн.