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Что делать, когда преследуют мысли о прошлых отношениях? Это вызывает неприятные эмоции, а то и вовсе доставляет страдания. Иногда ситуация становится совсем невыносимой. Если ничего не предпринимать, то эти мысли приведут к повышению тревожности и увеличению депрессии. Естественно, это не то, чего бы вы хотели.

Психолог из Йельского Университета рассказала о нескольких способах, которые помогают вернуть разрушительные мысли в нужное русло. Можно использовать их все или только те, что кажутся наиболее подходящими.

Станьте беспристрастным наблюдателем за своими мыслями. Всякий раз, когда появится мысль о прошлых отношениях, вместо того, чтобы быть втянутым в болезненную драму, и испытывать из-за этого негативные эмоции снова и снова, станьте непредвзятым наблюдателем. Это сделает ранее болезненную мысль плывущей мимо словно облако.

Не поддавайтесь эмоциям от всего, что приходит в вашу голову. К примеру, ваши мысли, что вы неудачник, не означает, что это так на самом деле. Такие мысли подобны фильтрам. Через мутный или искажающий фильтр, вы не увидите изображение таким, какое оно есть.

Практикуйте благодарность. Каждый раз перед сном подумайте о хороших вещах, которые произошли сегодня. А когда вы проснетесь, подумайте о хороших вещах, которые могут произойти в течение дня. Это приучит мозг концентрироваться на позитиве. Похожую суть имеет практика отмечать хорошее, то, что вы уважаете или цените в сегодняшнем партнере или в отношениях.

Оставайтесь в настоящем моменте. Всякий раз, когда ваш ум блуждает в прошлых отношениях, это заставляет чувствовать себя хуже. Это все было и не может быть изменено. Зато вы можете влиять на то, что происходит в ваших отношениях сейчас. Всякий раз, когда ваш разум погружается в прошлое, возвращайте его к настоящему моменту, и постепенно это войдет в привычку.