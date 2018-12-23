Китайские ученые «научились» превращать медь в золото

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Китайские изобретатели из провинции Ляонин (город Далянь) поделились новой методикой превращения медного материала в нечто, похожее по свойствам на золото. В опубликованных результатах исследования подробно описан процесс превращения обычного металла в драгоценный и практическая польза открытия такой реакции.

Процесс изменения свойств меди описан следующим образом. Электрически заряженный, доведенный до высокой температуры при помощи специального оборудования газ аргон воздействует на медь, тем самым меняя её структуру. Электроны исходного материала приобретают высокую плотность и устойчивость, исходный материал трансформируется под воздействием газа, приобретает новые свойства.

Ранее, например, катализатором получения угля из спирта всегда выступали драгоценные металлы, что делало такое производство затратным. Обнаруженный материал может служить ускорителем аналогичной химической реакции.

Новый материал не подвержен эрозии, устойчив к окислительным процессам, выдерживает высокие температуры. По своим свойствам измененная медь выгодна вдвойне – она способна заменять собой золото на производстве, однако не пригодна в деятельности фальшивомонетчиков.