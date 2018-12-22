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Французскими учеными найден способ уничтожать зараженные ВИЧ клетки

Суббота, 22 Декабря 2018 10:34
Французскими учеными найден способ уничтожать зараженные ВИЧ клетки Фото из открытых источников

ВИЧ является одним из тех заболеваний, которое до сих пор остается в числе непреодолимых для ученых преград. Однако, возможно, очень скоро и на этот вирус найдется своя управа. Французские исследователи начали делать первые шаги в этом направлении. И уже сейчас можно говорить о большом прорыве.

 

Как известно, ВИЧ является инфекционным заболеванием, которое при наличии его у человека не позволяет защитной системе человеческого организма справляться с другими болезнями. Несмотря на то, что медицина сейчас достигла невероятных высот и ученые находят решения многих проблем, ВИЧ до сих пор остается в списке нерешенных опасностей.

 

Сейчас враги могут лишь блокировать эту инфекцию, потому как путей ее уничтожения до сих пор не было найдено. Ну а, соответственно, лечение ВИЧ включает в себя пожизненную терапию. По крайней мере, так было до сих пор. Ведь французские исследователи вплотную приблизились к разгадке этой непростой задачи.

 

Специалисты, при помощи ингибиторов метаболической активности, смогли уничтожить ряд инфицированных заболеванием ВИЧ клеток. Однако радоваться пока рано. Ведь этот процесс происходил вне человеческого организма. А для того, чтобы окончательно утвердить, что ученые смогли побороть ВИЧ, испытания придется провести в «полевых условиях».

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Наука   Теги Новости здоровье
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