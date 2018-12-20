Космический зонд «Марс-Экспресс» прислал снимки уникального «замёрзшего» озера

Фото из открытых источников

Аппарат «Марс-Экспресс» запустили на орбиту Марса в 2003 году, для выяснения причин исчезновения воды с поверхности планеты. По данным учёных, ранее на планете присутствовали озёра и реки, с течением времени часть воды заледенела в полярных широтах (образовав наледь толщиной в два километра), а часть улетучилась вместе с атмосферой.

Исчезновение жидкости с поверхности Марса является одной из самых интересных загадок для учёных в настоящее время, так как ранее в водоёмах Марса существовало большое количество воды. Стоит внимания тот факт, что лёд на Марсе имеет свойство испаряться в одном месте и возникать в других регионах планеты.

Один из самых больших кратеров на Марсе носит название Кратер Королевы, находится в районе Северного полюса и визуально напоминает «снежное озеро». Его снимки и были получены в результате работы космического зонда.

Роскосмос планирует в ближайшее время представит проект космической ракеты, которая сможет доставить человека на поверхность Марса.