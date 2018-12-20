Учёные нашли в США останки нового вида динозавров

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Найденные в Соединенных Штатах Америки останки крупного рогатого ящера, жившего в позднем меловом периоде, принадлежат представителю неизвестного науке вида динозавров — пишет портал Phys.org.

Кости ящера, не описанного в палеонтологической литературе, были обнаружены на территории штата Аризона. Новый вид динозавра получил название Crittendenceratops krzyzanowskii — в честь Стэна Кшижановского, ныне покойного ученого, который нашел останки.

"Датирование показало, что останкам Crittendenceratops krzyzanowskii примерно семьдесят три миллиона лет, то есть, речь идет о костях мелового периода", — рассказывают сотрудники Музея естественной истории и науки Нью-Мексико, в котором хранятся части нового для науки динозавра.

Изучив останки как следует, ученые заключили, что перед ними представитель группы цератопсов, то есть, рогатых ящеров, характерной особенностью которых были клюв в виде крючка и рога.

"От других представителей своей группы Crittendenceratops krzyzanowskii отличается довольно интересным строением так называемого головного щита. Динозавр был весьма немаленьким — его длина доходила до трех с половиной метров, а масса составляла примерно семьсот пятьдесят килограммов", — добавляют сотрудники музея, отмечая, что динозавр, несмотря на свой устрашающий вид, был растительноядным, как и все цератопсы.