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Учёные нашли в США останки нового вида динозавров

Четверг, 20 Декабря 2018 08:32
Учёные нашли в США останки нового вида динозавров Фото из открытых источников

Найденные в Соединенных Штатах Америки останки крупного рогатого ящера, жившего в позднем меловом периоде, принадлежат представителю неизвестного науке вида динозавров — пишет портал Phys.org.

 

Кости ящера, не описанного в палеонтологической литературе, были обнаружены на территории штата Аризона. Новый вид динозавра получил название Crittendenceratops krzyzanowskii — в честь Стэна Кшижановского, ныне покойного ученого, который нашел останки.

 

"Датирование показало, что останкам Crittendenceratops krzyzanowskii примерно семьдесят три миллиона лет, то есть, речь идет о костях мелового периода", — рассказывают сотрудники Музея естественной истории и науки Нью-Мексико, в котором хранятся части нового для науки динозавра.

 

Изучив останки как следует, ученые заключили, что перед ними представитель группы цератопсов, то есть, рогатых ящеров, характерной особенностью которых были клюв в виде крючка и рога.

 

"От других представителей своей группы Crittendenceratops krzyzanowskii отличается довольно интересным строением так называемого головного щита. Динозавр был весьма немаленьким — его длина доходила до трех с половиной метров, а масса составляла примерно семьсот пятьдесят килограммов", — добавляют сотрудники музея, отмечая, что динозавр, несмотря на свой устрашающий вид, был растительноядным, как и все цератопсы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости динозавры
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