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В NASA рассказали, когда рухнут кольца Сатурна

Среда, 19 Декабря 2018 14:07
В NASA рассказали, когда рухнут кольца Сатурна Фото из открытых источников

Ни одно из упоминаний Сатурна не обходится без грандиозных колец, которыми окружен этот газовый гигант, являющийся второй (после Юпитера) по размеру планетой Солнечной системы. В будущем, однако, Сатурн может лишиться своей главной достопримечательности.

 

Сотрудники Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки выяснили, что кольца Сатурна стремительно разрушаются — пройдет всего лишь сто миллионов лет (это довольно немного по космическим меркам) и удивительные кольцеобразные структуры, окружающие планету, исчезнут полностью или практически полностью.

 

Почему? Потому что мелкие частицы пыли и льда, из которых преимущественно состоят кольца, постепенно притягиваются к планете под действием ее мощного гравитационного воздействия.

 

"Наши наблюдения указывают на быстрое (по меркам космоса, конечно) истощение колец Сатурна — эти потрясающие структуры полностью исчезнут в будущем, примерно через сто миллионов лет. В общем, человечеству, можно сказать, повезло, что период расцвета нашей цивилизации совпал с жизненным циклом колец Сатурна", — цитирует издание НьюИнформ сотрудника NASA Джеймса О'Донохью, ведущего автора исследования.

 

Можно ли как-то остановить разрушение колец Сатурна? Имеющиеся в распоряжении человечества технологии вряд ли позволяют сделать это, но в будущем, возможно, что-то изменится.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Сатурн
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