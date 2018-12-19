В NASA рассказали, когда рухнут кольца Сатурна

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Ни одно из упоминаний Сатурна не обходится без грандиозных колец, которыми окружен этот газовый гигант, являющийся второй (после Юпитера) по размеру планетой Солнечной системы. В будущем, однако, Сатурн может лишиться своей главной достопримечательности.

Сотрудники Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки выяснили, что кольца Сатурна стремительно разрушаются — пройдет всего лишь сто миллионов лет (это довольно немного по космическим меркам) и удивительные кольцеобразные структуры, окружающие планету, исчезнут полностью или практически полностью.

Почему? Потому что мелкие частицы пыли и льда, из которых преимущественно состоят кольца, постепенно притягиваются к планете под действием ее мощного гравитационного воздействия.

"Наши наблюдения указывают на быстрое (по меркам космоса, конечно) истощение колец Сатурна — эти потрясающие структуры полностью исчезнут в будущем, примерно через сто миллионов лет. В общем, человечеству, можно сказать, повезло, что период расцвета нашей цивилизации совпал с жизненным циклом колец Сатурна", — цитирует издание НьюИнформ сотрудника NASA Джеймса О'Донохью, ведущего автора исследования.

Можно ли как-то остановить разрушение колец Сатурна? Имеющиеся в распоряжении человечества технологии вряд ли позволяют сделать это, но в будущем, возможно, что-то изменится.