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Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека

Вторник, 18 Декабря 2018 18:08
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Фото из открытых источников

 Исходя из информации, опубликованной Йельским университетом в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences», сахароза может привести к блокировке ведущего белка, что так необходим для колонизации кишечной бактерии.

 

Иммунитет человека напрямую зависит от состояния микробиоты в кишечнике, а её содержание непосредственно зависит от принимаемой человеком пищи. Учёные предполагали, что сахар, принимаемый человеком во время приёма пищи, не доходил до кишечника. Впрочем, благодаря результатам недавних исследований, было доказано, что сахар всё-таки может добраться до толстой кишки, в которой пребывает микробиота.

 

Учёный, исследователь Эдуард Гройсман вместе со своими коллегами выявил последствия неумеренного потребления сахарозы у подопытных мышей. Во время исследования ими было выявлено, что элементы сахарозы способствуют блокированию выработки производства белка Roc, выполняющего важную роль в колонизации бактерией thetaiotaomicrond кишечника.

 

Хорошо функционирующая микробиота способствует процессам поглощения и переваривания пищи. Процессы расщепления углеводов, белков и жиров напрямую зависят от состояния кишечной микрофлоры, наличия в них полезных для организма бактерий. Полученная в ходе вышеперечисленного исследования информация сможет дать толчок к новым исследованиям и качественно поспособствовать новым открытиям в этой сфере.

 

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Дробин Кирилл Опубликовано в Наука   Теги кишечник Болезнь Новости
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