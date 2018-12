Ученые выдвинули новую теорию формирования поверхности Луны

Фото из открытых источников

Изотопный состав магния, проанализированный в образцах лунных пород учеными из Соединенных Штатов Америки, указывает на то, что базальты на Луне образовались при плавлении частей магмы, сформировавшихся в результате процесса кристаллизации.

Кроме того, выяснилось, что изотопный состав лунного магния совпадает с составом внутренней части Солнечной системы. Статья, посвященная открытию американских ученых, появилась в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Образцы лунного грунта, показавшие, что изотопный состав лунного магния несколько отличается от земного вещества, были получены по итогам программы "Апполон". Это натолкнуло ученых на предположение о существовании на Луне магматического "океана", из которого в свое время образовалась кора Луны.

"Предполагается, что породы с самой низкой плотностью, анортозиты, были вытолкнуты на поверхность, а более плотные породы погрузились на глубину, образовав пироксеновые и оливиновые слои. По одной из гипотез, базальтовые моря (темные пятна, которые видно на поверхности Луны) сформировались в результате процессов, которые происходили в лунном океане магмы", — рассказывает Фатима Седагатпур из Гарвардского университета.

Модель эволюции магматических слоев Луны, созданная под руководством Седагатпур, показала, что силикатные породы Луны и Земли похожи гораздо в большей степени, чем считалось ранее.