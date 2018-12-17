Учёные: Огромные залежи железа нашлись под дном древнего моря

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Расположенное в Томской области России Бакчарское железорудное месторождение, представляющее собой один из самых крупных в мире источников железной руды, было исследовано сотрудниками Томского политехнического университета, а также представителями Индийского института технологии.

Ученые, как сообщает издание Marine and Petroleum Geology, установили истинное происхождение железорудного месторождения, а также выяснили немало подробностей об уникальном природном объекте.

"Принято считать, что Бакчарское железорудное месторождение образовалось благодаря смываемому в море железу, но в реальности все было иначе — источник появился в результате выбросов насыщенных железом растворов, происходивших непосредственно из морского дна", — говорит Максим Рудмин, доцент отделения геологии ТПУ.

Месторождение, как отмечает ученый, появилось примерно девяносто пять миллионов лет назад — в те далекие времена в Томской области существовало теплое мелководное море. На сегодняшний день месторождение считается одним из самых перспективных в Западно-Сибирском железорудном бассейне, однако на данный момент разработка объекта не осуществляется.

"Эта геологическая структура является просто невероятной по своим колоссальным масштабам. Но мы до самого недавнего времени не знали, как именно сформировалось месторождение руды. Новая теория раскрывает старую геологическую загадку и расставляет все по своим местам", — добавляет Рудмин.