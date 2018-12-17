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3D-реконструкция помогла узнать предназначение древнего здания

Понедельник, 17 Декабря 2018 08:34
3D-реконструкция помогла узнать предназначение древнего здания Фото из открытых источников

Археологи из Соединенных Штатов Америки использовали 3D-принтер для реконструкции древнего недостроенного ритуального здания, расположенного на территории современной Боливии. Здание, как пишет издание Heritage Science, строилось в ритуальных целях.

 

Речь идет о комплексе построек под названием Пумапунку — с языка кечуа это название можно перевести как "Ворота пумы". Пумапунку находился в городе Тиуанако (один из самых крупных городов Южной Америки в первом тысячелетии нашей эры) и представлял собой архитектурный комплекс длиной 167 и шириной 116 метров.

 

Испанцы, обнаружившие Пумапунку в шестнадцатом веке, описывали комплекс как недостроенные ворота, построенные из огромных каменных блоков, покрытых замысловатой резьбой. Вокруг, при этом, стояли не менее огромные плиты из песчаника, зеркально повторяющие друг друга.

 

"Мы до сих пор не знаем, как мог бы выглядеть Пумапунку, если бы был закончен. Но если проанализировать ход мыслей древних строителей, то можно понять, какой логике они следовали. Мы попытались сделать это", — рассказывает ведущий автор исследования, сотрудник Калифорнийского университета в Беркли, археолог Алексей Вранич.

 

Ученые построили модель комплекса построек, используя в качестве источника данных рисунки и фотографии, сделанные в течение нескольких сотен лет. Расставив напечатанные на 3D-принтере миниатюрные строительные блоки в определенном порядке, исследователи получили воссозданную копию древнего сооружения.

 

"Зеркальность, которую обыгрывали древние строители, натолкнула нас на мысль о ритуальном предназначении комплекса. То есть, сомнений в том, что это пространство было ритуальным, практически нет", — говорит Вранич.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости археологи
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