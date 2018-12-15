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Пользователи Instagram назвали самое счастливое место на планете

Суббота, 15 Декабря 2018 11:19
Пользователи Instagram назвали самое счастливое место на планете Фото из открытых источников

Оказывается, социальные сети несут не только развлекательную, но еще и научную функцию. К примеру, пользователи Instagram, сами о том не догадываясь, смогли найти самое счастливое место на нашей планете.

 

Для того, чтобы отыскать самое счастливое место на Земле, специалисты социальной сети изучили все положительные смайлики-эмодзи. И оказалось, что наибольшее их количество за текущий год было оставлено под фотографиями из Диснейлэнда в Токио.

 

Но на этом сотрудники Instagram решили не останавливаться. Они подсчитали общее количество различных смайлов. К примеру, за 2018 год пользователи социальной сети успели опубликовать целых 14 миллиардов эмодзи с сердечками. При этом, в своих селфи-фото люди наибольшее количество раз использовали фильтр также с сердечками. 

 

Кроме того, определился наиболее популярный челлендж этого года. Им стала задача #inmyfeelingschallenge, условия которой заключаются в выходе из медленно едущего автомобиля, после чего станцевать на ходу под песню исполнителя Дрейка под названием In My Feelings.

 

Так что теперь Instagram по праву можно считать не только местом публикаций новых фото. Теперь это также и научная площадка, с помощью которой можно изучать те или иные предпочтения людей.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Наука   Теги Новости статистика
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