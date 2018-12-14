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Воображение может помочь избавиться от страха

Пятница, 14 Декабря 2018 22:23
Воображение может помочь избавиться от страха Фото из открытых источников

 

Воображение может создать вымышленную реальность, которая помогает мозгу преодолеть страх, утверждают американские ученые.

 

Страх мешает нормальной жизни. С 1950-х годов для избавления от страха применяется довольно стрессовый метод. Человек подвергается неоднократному воздействию того, что вызывает у него страх.

 

 

 

Со временем, когда разум и тело осознают, что угроза безвредна, мозг начинает медленно освобождаться от страха. Впоследствии вегетативная нервная система остается спокойной в таких ситуациях.

 

 

По очевидным причинам такая терапия иногда может быть нецелесообразной или дорогостоящей (например, авиаперелеты). Новое исследование ученых из Университета Колорадо Боулдер показало, как воображение может стать эффективным инструментом для моделирования опасного воздействия таким образом, что это в конечном итоге избавляет от страха.

 

 

Исследование опубликовано в журнале Neuron. Как поясняют авторы, исследование демонстрирует полезность воображения в избавлении от страха. Результаты расширяют понимание того, как человеческий мозг изменяет свои представления об опасности после умственного вмешательства в них.

 

 

Для данного исследования ученые использовали МРТ сканирование мозга. Это первое исследование, которое показало, что представление об угрозе может изменить ее восприятие, подчеркивают ученые.

 

 

Что касается нейронных механизмов, лежащих в основе данного явления, то здесь задействована вентромедиальная префронтальная кора, миндалина, перцептивная кора. По мнению авторов исследование показало, что воображение может быть более эффективным инструментом для устранения угрозы, чем мы до сих пор понимали.

 

 

Если у вас есть в памяти что-то, что не полезно для вас, вы можете использовать воображение, чтобы изменить свои представления. Ученые отмечают, что исследование имеет некоторые ограничения. Необходимо выявление наилучших методов обеспечения универсальной эффективности воображения, что требует дополнительных исследований.

 

 

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости воображение
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