Установлен новый рекорд высокотемпературной сверхпроводимости

Материал, который демонстрирует сверхпроводимость при нетипично высокой для этого явления температуре, нашли ученые под руководством Михаила Еремца из Института Макса Планка в Майнце (Германия).
Группе Еремца удалось создать сверхпроводимость при температуре в минус двадцать три градуса Цельсия. Это, как пишет издание MIT Technology Review, приближает человечество к сверхпроводникам, которые смогут работать при обыкновенной комнатной температуре.
Правда, кроме температуры есть еще давление, которое для работы сверхпроводника необходимо поистине колоссальное — сто семьдесят гигапаскалей. Это, если что, примерно половина от значения, фиксируемого в центре Земли.
Кроме того, Еремец смог достичь сверхпроводимости в проводнике длиной всего в несколько микрометров. Но все это, учитывая рекордно высокую для сверхпроводимости температуру — неважно.
Вещество, позволившее приблизить сверхпроводимость к комнатной температуре, представляет собой гидрид лантана. Автор технологии говорит, что открытие можно рассматривать в качестве триумфа науки хотя бы потому, что свойства материала были сначала предсказаны при помощи компьютерного моделирования, а уже затем проверены экспериментально. Подобные методы, как отмечает посвятивший изучению сверхпроводимости десятки лет ученый, могут сделать сверхпроводники обыкновенной реальностью уже в обозримом будущем.
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