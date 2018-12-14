Пятница 14 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Установлен новый рекорд высокотемпературной сверхпроводимости

Установлен новый рекорд высокотемпературной сверхпроводимости

Пятница, 14 Декабря 2018 10:03
Установлен новый рекорд высокотемпературной сверхпроводимости Фото из открытых источников

Материал, который демонстрирует сверхпроводимость при нетипично высокой для этого явления температуре, нашли ученые под руководством Михаила Еремца из Института Макса Планка в Майнце (Германия).

 

Группе Еремца удалось создать сверхпроводимость при температуре в минус двадцать три градуса Цельсия. Это, как пишет издание MIT Technology Review, приближает человечество к сверхпроводникам, которые смогут работать при обыкновенной комнатной температуре.

 

Правда, кроме температуры есть еще давление, которое для работы сверхпроводника необходимо поистине колоссальное — сто семьдесят гигапаскалей. Это, если что, примерно половина от значения, фиксируемого в центре Земли.

 

Кроме того, Еремец смог достичь сверхпроводимости в проводнике длиной всего в несколько микрометров. Но все это, учитывая рекордно высокую для сверхпроводимости температуру — неважно.

 

Вещество, позволившее приблизить сверхпроводимость к комнатной температуре, представляет собой гидрид лантана. Автор технологии говорит, что открытие можно рассматривать в качестве триумфа науки хотя бы потому, что свойства материала были сначала предсказаны при помощи компьютерного моделирования, а уже затем проверены экспериментально. Подобные методы, как отмечает посвятивший изучению сверхпроводимости десятки лет ученый, могут сделать сверхпроводники обыкновенной реальностью уже в обозримом будущем.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Физика
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Страны ЕС так и не договорились о введении новых санкций против России из-за конфликта на Азове. Усиления давления требовали восточные члены ЕС — Польша, Эстония и Литва, — однако в…
Мария Бутина частично признала свою вину в суде США Мария Бутина частично признала свою вину в суде США Россиянка Мария Бутина в четверг пошла на сделку со следствием: она признала, что участвовала в сговоре с целью совершения преступления против США. Другой пункт обвинения по подозрению в работе иностранным…
Кадыров назвал свое самое важное достижение на посту главы Чечни Кадыров назвал свое самое важное достижение на посту главы Чечни В республике больше нет блок-постов повсюду, военных в больницах, школах и других социальных объектах. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его главное достижение на посту руководителя республики — это обеспечение…
Читайте также
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли (США) узнали, какие биологические механизмы позволяют гекконам бегать по воде. Исследование, посвященное интересной способности ящериц, было опубликовано в издании Current Biology. "Гекконы могут быстро забежать…
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Биологи обнаружили очередного гавайского тюленя-монаха, у которого из носа торчал угорь. Странный случай стал уже четвертым за последнюю пару лет. "Мы не очень понимаем, каким конкретно образом угри попадают тюленям…
Ученые узнали об огромной массе «зомби-бактерий» в недрах Земли Ученые узнали об огромной массе «зомби-бактерий» в недрах Земли Ученые впервые взвесили "зомби-бактерий", обитающих в недрах нашей планеты, а также подсчитали массу остальных подземных обитателей. Оказалось, что подземная биосфера весит гораздо больше, чем все люди, вместе взятые. Соответствующие выводы…
Тема дня
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку

Есть у правительства Соединенных Штатов одна удивительная привычка. Здесь очень строго относятся к т...

Фото
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Лайфхак для женщин:

Если ты вдруг загрустила, то подойди к своему мужику и ласково спроси "Ничего рассказать мне не хочешь?"...

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.