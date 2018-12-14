Установлен новый рекорд высокотемпературной сверхпроводимости

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Материал, который демонстрирует сверхпроводимость при нетипично высокой для этого явления температуре, нашли ученые под руководством Михаила Еремца из Института Макса Планка в Майнце (Германия).

Группе Еремца удалось создать сверхпроводимость при температуре в минус двадцать три градуса Цельсия. Это, как пишет издание MIT Technology Review, приближает человечество к сверхпроводникам, которые смогут работать при обыкновенной комнатной температуре.

Правда, кроме температуры есть еще давление, которое для работы сверхпроводника необходимо поистине колоссальное — сто семьдесят гигапаскалей. Это, если что, примерно половина от значения, фиксируемого в центре Земли.

Кроме того, Еремец смог достичь сверхпроводимости в проводнике длиной всего в несколько микрометров. Но все это, учитывая рекордно высокую для сверхпроводимости температуру — неважно.

Вещество, позволившее приблизить сверхпроводимость к комнатной температуре, представляет собой гидрид лантана. Автор технологии говорит, что открытие можно рассматривать в качестве триумфа науки хотя бы потому, что свойства материала были сначала предсказаны при помощи компьютерного моделирования, а уже затем проверены экспериментально. Подобные методы, как отмечает посвятивший изучению сверхпроводимости десятки лет ученый, могут сделать сверхпроводники обыкновенной реальностью уже в обозримом будущем.