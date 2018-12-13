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Исследование: Негативное восприятие мужем подруг жены ведет к разводу

Четверг, 13 Декабря 2018 22:33
Исследование: Негативное восприятие мужем подруг жены ведет к разводу Фото из открытых источников

Новое исследование выявило связь между разводом и одобрением друзей. В Journal of Social and Personal Relationships международная группа ученых рассказала о своем анализе взаимоотношений супругов и поделилась выводом о том, что неодобрение подруг жены может говорить о высоком риске развода в будущем.

 

Данные для этого исследования получены из анализа отношений 373 пар в течение первых 16 лет брака. К этому времени 46% пар развелись. Из наблюдаемых пар брак распался у 55% чернокожих и 36% белых.

 

Интересно, что только в «белых парах» критика мужей в адрес подруг их жен на первом году жизни предсказывала развод 15 лет спустя. Эта корреляция оставалась даже после того, как ученые проанализировали другие факторы, которые могли повлиять на развод.

 

Почему негативное восприятие мужчиной подруг его жены, но не восприятие женами друзей мужа предсказывает развод? И почему эта связь отсутствует в «черных парах»?

 

Неодобрение подруг жены не было связано с разводом в черных парах, как полагают ученые, потому что чернокожие партнеры больше ориентированы на семью. А причин того, почему неприязнь мужа к подругам жены может говорить о разводе в будущем, несколько. Все дело в природе женской дружбы и в особенностях ее восприятия мужчиной.

 

Одним из различий в женской и мужской дружбе является то. что женские отношения часто характеризуются эмоциональной близостью и поддержкой, в то время как мужские основаны на совместной деятельности. Женщине было бы легче взять на себя роль друзей мужа, чем мужчине взять на себя роль подруг жены.

 

Другое различие в дружбе между мужчинами и женщинами касается тенденции женщин делиться семейными проблемами со своими подругами. И нередко обсуждение супружеских проблем может ухудшает супружеские отношения и усиливает чувство неудовлетворенности браком.

 

Когда мужчине не нравятся подруги его жены, он может начать сомневаться в своем восприятии его отношений с женой, задаваясь вопросом, как он может иметь такой позитивный взгляд на нее, когда он находит ее подруг настолько неприятными. Кроме того, негативное восприятие друзей партнера может подорвать идентичность пары, ухудшив отношения.

 

К тому же критика друзей партнера приводит к конфликтам, которые со временем могут нанести ущерб семейным отношениям. В конце концов, мужчина просто-напросто может чувствовать угрозу в тесной связи между женой и ее подругами, и даже ревновать и завидовать сильной эмоциональной связи между подругами.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Развод
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