В Китае создали бумагу для многократных записей

Китайские ученые разработали относительно простую технологию, позволяющую использовать один и тот же лист бумаги для многократной записи информации. Новому материалу посвящена статья, появившаяся на страницах издания ACS Applied Materials & Interfaces.
Записи, сделанные на перезаписываемой бумаге, могут сохраняться в течение нескольких месяцев, а "сбрасывать" бумагу можно более сотни раз. По этим показателям новая разработка значительно опережает уже существующие.
"Идею, которая лежит в основе нашей технологии, нельзя назвать сколько-нибудь новой — ученые из разных стран пытаются создать перезаписываемую бумагу уже несколько десятилетий. Однако у всех существующих технологий есть значительные недостатки — например, очень сложное производство материала, необходимость применения ядовитых веществ для записи, или использование внешнего источника энергии для поддержания информации в читаемом виде", — рассказывает Лужуо Чен, один из авторов перспективной разработки.
Новая технология представляет собой что-то вроде сэндвича. Бумага состоит из трех слоев, один из которых содержит вещество, меняющее цвет при нагревании, второй является основой, а третий отвечает за "обнуление" материала.
"Сброс" бумаги, как и запись информации, выполняется при помощи температурного воздействия, только для записи материал нужно нагревать, а для стирания — охлаждать.
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