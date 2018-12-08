Суббота 08 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Психологи рассказали, как изменить отношения с родителями

Психологи рассказали, как изменить отношения с родителями

Пятница, 07 Декабря 2018 22:53
Психологи рассказали, как изменить отношения с родителями Фото из открытых источников

Наступают новогодние праздники. Для половины людей встречи с родителями являются приятным времяпровождением. Для другой половины события могут развиваться по-разному.

 

Может быть, папа отведет вас в сторону и скажет, как сильно он любит и одобряет  ваше поведение, даже если вы не получили повышение на работе. Может быть, когда вы расскажете маме о событиях из жизни, она проявит интерес, а не переведет разговор на обсуждение своей персоны.

 

Возможно, вам не удастся остаться без внимания. Но может быть, вас не будут обвинять в том, что вы сердитесь или вы не услышите, как много люди сделали для вас, а вы неблагодарны.

 

Для многих людей эти модели существуют всю жизнь. Вы думали, что когда вы вырастете и покинете родительский дом, вы избавитесь от этих чувств, а отношения с родителями станут другими. И вот вам 20, 30, 40 и т.д. Но ничего не изменилось.

 

Оказывается, порой не имеет значения, сколько вам лет. В свои 50 вы можете по-прежнему чувствовать пострадавшим маленьким ребенком. Во всем виноват ваш тип привязанности, который диктует, как вы обрабатываете социальную информацию, думаете, чувствуете и ведете себя на протяжении всей вашей жизни.

 

Многие из читающих эту статью взрослые, и создали свои семьи и круг друзей. И они, скорее всего, отличаются от того, как это было, когда вы были ребенком. Но, когда вы идете домой в гости, эта старая программа, которая никуда не девается, а просто всегда ждет своего часа, снова начинает работать, утверждает психолог из Канзасского Университета.

 

И вы начнете воспринимать события и обрабатывать информацию через этот старый фильтр... это приведет к мыслям, и, следовательно, чувствам и поведению, которые будут очень похожи на те, что были во времена вашего детства.

 

Вы можете утверждать, что даже после всех этих лет, ваши родители все еще не изменились. Но, по правде говоря, не изменились не они, а вы. Люди больше всего сопротивляются разговорам со своими родителями о том, как они влияют на них, и о том, как они чувствуют себя в результате этих взаимодействий.

 

Некоторые говорят, что родители не несут ответственности за ваши чувства, когда вы уже взрослый. Это правда, но вы можете сказать им о том, как они влияют на вас. Как насчет того, чтобы изменить модель ваших отношений с родителями?

 

Удивительно то, что желая изменений, люди не стремятся начать действовать в этом направлении. Они объясняют это тем, что не хотят говорить их стареющим родителям, как они воспринимают их отношения и что они хотели бы изменить.

 

«Моя мама будет так расстроена, если я это сделаю», «мой отец никогда не послушает меня», «это будет последний раз, когда мы поговорим», «моя мама так стара, я никогда не позволю себе так поступить с ней». Можно продолжать и дальше, суть таких заявлений схожа.

 

Многие взрослые, независимо от их возраста, убеждены в том, что если они будут говорить правду своим родителям, это приведет к тому, что отношения будут испорчены. Угроза потери родителей в этом случае похожа на ту, что в детстве.

 

Взрослые умнее и способны лучше объяснить и оправдать отсутствие своих действий для изменения модели. Правда в том, что большинство взрослых скорее согласятся на старую болезненную модель на всю жизнь, чем увеличат угрозу порчи отношений с родителями.

 

Но ведь это не обязательно должно быть так. Всем нужна надежная база поддержки и принятия. В детстве вы получили это от ваших родителей. В подростковом возрасте вы это получили от ваших друзей и романтических партнеров.

 

В более старшем возрасте это дает супруг. Но когда вы становитесь старше и социальных взаимодействий становится меньше, от кого вам понадобится одобрение и принятие? От ваших взрослых детей.

 

И родитель будет обращаться к вам за этим. И это может быть источником разочарования... «Она никогда не делала этого для меня, и теперь, вдруг, я должен делать это для нее?!». Мы подходим к этим отношениям так же, как и всегда... с точки зрения обиженного ребенка.

 

Но печальный факт, что идеализированный родитель, которого вы всегда хотели, вероятно, не появится. Но вот этот человек ваш родитель со всеми его недостатками и особенностями. Разница между детством и сейчас в том, что в настоящем вы во всех отношениях равны.

 

Вы больше не зависите от них, так что если бы ваш родитель отвернулся от вас, это было бы больно, но не так критично, как в детстве. Ведь вы уже взрослый и с вами все будет хорошо. А родителю в возрасте может понадобиться что-то от вас. Ваш стареющий родитель может нуждаться в вас и пора перестать воспринимать его с позиции ребенка.

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости родители
 

Главное за сутки
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Регулятор попросил малые банки найти себе запасного партнера по обслуживанию карт на случай новых санкций США, которые могут затронуть их работу с платежными системами Visa и MasterCard. Центробанк разослал малым…
США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты Соединенные Штаты изложили России, каких шагов ждут от нее в целях возвращения к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в четверг во время…
Трамп решил назначить Нойерт постпредом США при ООН Трамп решил назначить Нойерт постпредом США при ООН Президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру представителя Госдепа Хизер Нойерт на пост постпреда США при ООН. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным Fox News, о…
Читайте также
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Легенда о затонувшем в древние времена городе Атлантида уже многие годы не оставляет умы исследователей. Каждый норовит отыскать «подводное царство». Но всякий раз эти поиски оканчиваются провалом. По крайней мере,…
Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года Научные опыты на Большом адронном коллайдере прекращены на два года — говорится на офсайте грандиозной экспериментальной установки. В следующие два года ученые и инженеры будут заниматься ремонтом и модернизацией БАК.…
Ошибка помогла провести самую точную проверку теории относительности Ошибка помогла провести самую точную проверку теории относительности Ошибка, в результате которой два спутника европейской системы глобального позиционирования Galileo были выведены на нерасчетные орбиты, позволила ученым проверить на практике некоторые постулаты общей теории относительности. Проверка, по данным издания…
Тема дня
У россиян изменилось отношение к санкциям У россиян изменилось отношение к санкциям

Уже на протяжении нескольких лет Запад монотонно давит российское правительство посредством санкций....

Фото
Туманный лес и таинственные тени ... все это и многое другое ждет в национальном парке Редвуд Туманный лес и таинственные тени ... все это и многое другое ждет в национальном парке Редвуд

Иногда, когда утренний туман ласкает большие деревья, вы можете себе представить прошлое, протекающе...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Кажется, я умираю...

- Еще бы! Ты сожрал почти все мандарины сразу!

- В смысле "почти"? Где то еще есть?

Еще »

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
Украина окончательно сходит с ума Украина окончательно сходит с ума
Порошенко рассказал, как унижается перед Владимиром Путиным Порошенко рассказал, как унижается перед Владимиром Путиным
Писатель Харуки Мураками стал финалистом премии за худшее описание секса Писатель Харуки Мураками стал финалистом премии за худшее описание секса
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.