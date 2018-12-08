Психологи рассказали, как изменить отношения с родителями

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Наступают новогодние праздники. Для половины людей встречи с родителями являются приятным времяпровождением. Для другой половины события могут развиваться по-разному.

Может быть, папа отведет вас в сторону и скажет, как сильно он любит и одобряет ваше поведение, даже если вы не получили повышение на работе. Может быть, когда вы расскажете маме о событиях из жизни, она проявит интерес, а не переведет разговор на обсуждение своей персоны.

Возможно, вам не удастся остаться без внимания. Но может быть, вас не будут обвинять в том, что вы сердитесь или вы не услышите, как много люди сделали для вас, а вы неблагодарны.

Для многих людей эти модели существуют всю жизнь. Вы думали, что когда вы вырастете и покинете родительский дом, вы избавитесь от этих чувств, а отношения с родителями станут другими. И вот вам 20, 30, 40 и т.д. Но ничего не изменилось.

Оказывается, порой не имеет значения, сколько вам лет. В свои 50 вы можете по-прежнему чувствовать пострадавшим маленьким ребенком. Во всем виноват ваш тип привязанности, который диктует, как вы обрабатываете социальную информацию, думаете, чувствуете и ведете себя на протяжении всей вашей жизни.

Многие из читающих эту статью взрослые, и создали свои семьи и круг друзей. И они, скорее всего, отличаются от того, как это было, когда вы были ребенком. Но, когда вы идете домой в гости, эта старая программа, которая никуда не девается, а просто всегда ждет своего часа, снова начинает работать, утверждает психолог из Канзасского Университета.

И вы начнете воспринимать события и обрабатывать информацию через этот старый фильтр... это приведет к мыслям, и, следовательно, чувствам и поведению, которые будут очень похожи на те, что были во времена вашего детства.

Вы можете утверждать, что даже после всех этих лет, ваши родители все еще не изменились. Но, по правде говоря, не изменились не они, а вы. Люди больше всего сопротивляются разговорам со своими родителями о том, как они влияют на них, и о том, как они чувствуют себя в результате этих взаимодействий.

Некоторые говорят, что родители не несут ответственности за ваши чувства, когда вы уже взрослый. Это правда, но вы можете сказать им о том, как они влияют на вас. Как насчет того, чтобы изменить модель ваших отношений с родителями?

Удивительно то, что желая изменений, люди не стремятся начать действовать в этом направлении. Они объясняют это тем, что не хотят говорить их стареющим родителям, как они воспринимают их отношения и что они хотели бы изменить.

«Моя мама будет так расстроена, если я это сделаю», «мой отец никогда не послушает меня», «это будет последний раз, когда мы поговорим», «моя мама так стара, я никогда не позволю себе так поступить с ней». Можно продолжать и дальше, суть таких заявлений схожа.

Многие взрослые, независимо от их возраста, убеждены в том, что если они будут говорить правду своим родителям, это приведет к тому, что отношения будут испорчены. Угроза потери родителей в этом случае похожа на ту, что в детстве.

Взрослые умнее и способны лучше объяснить и оправдать отсутствие своих действий для изменения модели. Правда в том, что большинство взрослых скорее согласятся на старую болезненную модель на всю жизнь, чем увеличат угрозу порчи отношений с родителями.

Но ведь это не обязательно должно быть так. Всем нужна надежная база поддержки и принятия. В детстве вы получили это от ваших родителей. В подростковом возрасте вы это получили от ваших друзей и романтических партнеров.

В более старшем возрасте это дает супруг. Но когда вы становитесь старше и социальных взаимодействий становится меньше, от кого вам понадобится одобрение и принятие? От ваших взрослых детей.

И родитель будет обращаться к вам за этим. И это может быть источником разочарования... «Она никогда не делала этого для меня, и теперь, вдруг, я должен делать это для нее?!». Мы подходим к этим отношениям так же, как и всегда... с точки зрения обиженного ребенка.

Но печальный факт, что идеализированный родитель, которого вы всегда хотели, вероятно, не появится. Но вот этот человек ваш родитель со всеми его недостатками и особенностями. Разница между детством и сейчас в том, что в настоящем вы во всех отношениях равны.

Вы больше не зависите от них, так что если бы ваш родитель отвернулся от вас, это было бы больно, но не так критично, как в детстве. Ведь вы уже взрослый и с вами все будет хорошо. А родителю в возрасте может понадобиться что-то от вас. Ваш стареющий родитель может нуждаться в вас и пора перестать воспринимать его с позиции ребенка.