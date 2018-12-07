Учёные разработали новый метод изучения погоды в космосе

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Ученые из разных стран мира создали новый метод анализа солнечных выбросов. Технология, как пишут ее авторы со страниц издания The Astrophysical Journal, позволит усовершенствовать существующие способы прогнозирования космической погоды.

Солнечные вспышки и корональные выбросы массы — это события, в ходе которых наша звезда генерирует колоссальные объемы энергии. Облака плазмы устремляются в околосолнечное пространство и достигают Земли, где вызывают геомагнитные штормы, иногда сопровождаемые серьезными сбоями в системах передачи энергии и данных.

Новый метод детектирования корональных выбросов был создан учеными из Австрии, России, Великобритании, США, Германии и Хорватии. Специалисты проанализировали большой объем данных, накопленных в рамках проектов по наблюдению за Солнцем, и обнаружили некоторые особенности формирования пузыря плазмы, позволяющие прогнозировать выбросы более эффективно.

Профессор Сколтеха Татьяна Подладчикова говорит, что новая методика прогнозирования космической погоды действительно позволяет предсказывать солнечные вспышки и корональные выбросы массы с улучшенной эффективностью.