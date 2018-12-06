Учёные поймали странный сигнал из далекой галактики

Источник рентгеновского излучения, обнаруженный международным коллективом астрономов в далеком эллиптическом звездном скоплении Messier 86, выглядит очень необычно — пишет научный портал Phys.org.
По его данным, нас отделяют от источника примерно пятьдесят два миллиона световых лет, а сам источник располагается в шестидесяти двух тысячах световых лет от центра галактики Messier 86.
"Мы зафиксировали источник ультраяркого рентгеновского излучения M86 tULX-1 при помощи данных, полученных благодаря орбитальному телескопу Chandra. Удивительно, но галактика Messier 86 содержит как минимум два таких источника — и это довольно странно, т.к. ранее ничего подобного не обнаруживалось", — рассказывает Леннарт ван Хаафтен из Техасского технического университета.
Сам по себе источник тоже весьма и весьма необычный — у него, по словам ученых, очень жесткий спектр. Природа подобных источников продолжает вызывать ожесточенные споры в научном сообществе — некоторые эксперты даже уверены, что это сигналы инопланетян. Что, впрочем, довольно сомнительно, так как жесткое рентгеновское излучение — это слишком уж радикальный способ коммуникации с другими мирами.
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