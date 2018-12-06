Павианам успешно пересадили сердца свиней

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Ученые сообщают о значительном прогрессе, достигнутом в трансплантологии — павианы, которым в рамках эксперимента пересадили сердца свиней, прожили около шести месяцев, что стало своеобразным рекордом выживаемости.

"Генная инженерия и новейшие технологии позволили нам приблизиться к недостижимым ранее горизонтам в трансплантологии — мы, в частности, серьезно продвинулись в межвидовых пересадках сердца. Один только эксперимент с павианами, которые прожили полгода с сердцами свиней, стоит очень многого", — говорит кардиолог Бруно Райхарт, сотрудник Мюнхенского университета.

Ранее, по словам Райхарта, павианы с сердцами чужого вида жили не более шестидесяти дней.

Предполагается, что пересадка сердец и других органов, выращенных при помощи животных со специальным образом модифицированными геномами (в основном свиней) — это путь, который в конечном итоге позволит полностью решить проблему донорских органов.

Ученые уверены, что до начала проведения подобных опытов на людях остаются считанные годы, так что современная трансплантология действительно стоит на пороге удивительных достижений.