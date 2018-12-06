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Ученые узнали, как выглядели «морские чудовища» времен динозавров

Четверг, 06 Декабря 2018 12:29
Ученые узнали, как выглядели «морские чудовища» времен динозавров Фото из открытых источников

Обнаруженные на юго-западе Германии окаменелости представителя отряда ихтиозавров, жившего примерно сто восемьдесят миллионов лет назад, натолкнули ученых на интересную мысль — ихтиозавры могли быть теплокровными существами.

 

""Морские чудовища" времен динозавров, или ихтиозавры, жили в триасовом, юрском и меловом периодах, то есть, около 250-90 млн лет назад. У этих существ было обтекаемое туловище, покрытое плавниками, то есть, внешне они напоминали, например, зубатых китов. Эволюционная история ихтиозавров остается загадкой, но предполагается, что она напоминала историю китов — древнейшие представители отряда ихтиозавров были обитателями суши, вернувшимися в воду", — рассказывает палеонтолог Йохан Линдгрен из Лундского университета.

 

Уникальные окаменелости стеноптеригия (вид ихтиозавров), обнаруженные учеными под руководством Линдгрена, представляют собой не только скелет, но и следы мягких тканей. Анализ последних показал, что это нечто очень похожее на подкожный жир. Такой же, как у современных теплокровных китов.

 

"Подкожный жир указывает на то, что стеноптеригии были теплокровными существами, что, безусловно, просто потрясающе", — добавляют ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости ихтиозавры
 

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