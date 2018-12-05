Ученые объяснили, почему музыка «исцеляет душу»

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Современная жизнь полна стрессов, что неудивительно, учитывая многочисленность требований к нашей личной и профессиональной жизни. Постоянные стрессы в течение продолжительного времени могут привести к нарушениям в системе стресс-реакции, что, в свою очередь, может привести к ухудшению здоровья. Поэтому очень важно ежедневно справляться со стрессом.

Одним из способов является музыкальная терапия. Ученые из Университета Джунтендо в Японии решили изучить влияние музыки более глубоко. Они проанализировали предыдущие исследования и разработали эксперимент, в котором сначала участники прошли тест.

Участники слушали три музыкальных произведения: классическая музыка («Канон Пачелбеля» Оркестера де Шамре Жан-Франсуа Пайяр), исцеляющая музыка («Харуканару Каге» Юми Нанацутани), японская поп-музыка (J-Pop) («Exile Pride - Konna Sekai wo Ai suru tame» от Exile)

Все это время участники были прикреплены к датчику сердечного ритма, к датчику кровотока, и у них была измерена температура, чтобы оценить уровень их стресса до, во время и после прослушивания каждого типа музыки.

В исследовании участвовало 12 женщин от 20 лет до 40 лет. Эксперименты проводились три раза для каждого из участников. Что выяснили ученые?

Изменение сердечного ритма. Другими словами, участники были более расслабленными, когда играла музыка, особенно при прослушивании классической и исцеляющей музыки по сравнению с измерениями после ее окончания.

Объем кровотока. Он возрастал при прослушивании классической музыки, что говорит о расслабляющем эффекте. При прослушивании J-Pop и исцеляющей музыки изменений не было.

Температура поверхности тела. Она повысилась после прослушивания классической и исцеляющей музыки, что свидетельствует о релаксации. Повышение температуры поверхности тела было особенно ярко выражено после прослушивания исцеляющей музыки.

В совокупности эти результаты показали, что прослушивание музыки успокаивает тело, ум и душу. Как однажды сказал поэт Бертольд Ауэрбах: «Музыка смывает с души пыль повседневной жизни». И хотя его высказывание не подразумевало научную сторону вопроса, результаты исследования подтверждают его мнение.