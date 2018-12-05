Ученые назвали оптимальную длительность сна для человека

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Слишком продолжительный сон не менее вреден, чем недостаточный — говорят представители международного коллектива ученых, отмечая, что переизбыток сна заметно повышает вероятность смерти от сердечно-сосудистых болезней.

По данным информационного портала "НьюИнформ", посвященная вопросу статья была опубликована в официальном издании Европейского общества кардиологии.

Ученые доказали, что слишком продолжительный сон вреден для организма, при помощи масштабного исследования, которое осуществлялось на протяжении почти восьми лет. Проанализировав дневники сна, которые вели сто шестнадцать тысяч участников исследования, эксперты установили оптимальную продолжительность сна — для людей тридцати пяти - семидесяти лет, она составляет шесть-восемь часов в сутки.

"Спать больше, чем восемь часов (в крайнем случае — девять) — вредно. Наши данные указывают на это без всяких сомнений. В частности, люди, которые спят больше девяти часов, увеличивают свои шансы обзавестись серьезным заболеванием на семнадцать процентов, а если сон длится более десяти часов, то риск возрастает на сорок процентов", — заключают исследователи.