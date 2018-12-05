Ученые MIT дали растению возможностью передвигаться

Фото из открытых источников

Растение-киборг Elowan, созданное учеными из Массачусетского технологического института, может самостоятельно приближаться к источникам света. Уникальному синтезу живых тканей и электрических элементов посвящен доклад, представленный сотрудниками MIT Media Lab.

Увидеть растение-киборга в действии можно на видео ниже. Растения, по словам ученых, устроены гораздо сложнее, чем кажется — любой растительный организм кажется неподвижным лишь на первый взгляд, но если вы понаблюдаете за ним как следует, то увидите, как меняется пространственная конфигурация листьев, как они поворачиваются к солнечному свету, сворачиваются и раскрываются, и так далее.

Ученым пока что не удалось обнаружить у растений признаки сознания, но если учесть тот факт, что деревья в лесу могут обмениваться химическими веществами через систему корней, а отдельные кусты кукурузы могут предупреждать друг друга о растениях-"чужаках", то растительное сознание перестает выглядеть невозможным.

"Сигнальные системы, управляющие листьями растения, были использованы нами для контроля над роботизированной платформой, которая перемещает растение в пространстве", — рассказывают ученые, отмечая, что проект может привести к появлению "умных" теплиц нового поколения.