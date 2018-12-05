Ученые выяснили, почему рис может быть опасным для здоровья

В зернах риса могут накапливаться опасные токсины, которые способны спровоцировать множество проблем со здоровьем в случае попадания в организм человека. Такое заявление прозвучало на съезде Общества анализа рисков в Новом Орлеане.
"Для многих это прозвучит как откровение, но в зернах риса действительно довольно часто обнаруживаются опасные токсические вещества — например, мышьяк. Соответственно, систематическое употребление риса с токсинами может приводить к серьезным последствиям", — говорит сотрудник университета Индианы (Соединенные Штаты Америки) Чжэн Чжоу.
Существенная часть риса, который можно обнаружить на прилавках магазинов мира, поставляется из Юго-Восточной Азии — в частности, из Индии, Таиланда и Китая. В этом регионе довольно выражена проблема загрязнения грунтовых вод мышьяком и другими токсичными соединениями, а рис, как выяснилось, является очень эффективным накопителем токсинов.
"Властям стран ЮВА необходимо обратить на эту проблему самое пристальное внимание — рис с мышьяком может спровоцировать проблемы со здоровьем у большого количества людей в отдаленной перспективе, поэтому лучше предупредить опасную ситуацию уже сейчас", — отмечают американские исследователи.
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