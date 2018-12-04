Вторник 04 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» В Канаде нашли одну из самых больших в мире пещер

В Канаде нашли одну из самых больших в мире пещер

Вторник, 04 Декабря 2018 11:48
В Канаде нашли одну из самых больших в мире пещер Фото из открытых источников

Пещеру, размеры которой просто поражают воображение, обнаружили ученые в незаселенной части Канады. Специалисты говорят, что даже не подозревали о ее существовании — сообщает портал ScienceAlert.

 

Речь идет об огромной пещере, расположенной в Провинциальном парке Уэллс-Грей, что на территории провинции Британская Колумбия. Пещеру, длина входа в которую составляет 100 метров, назвали "Сарлакской ямой".

 

Изучить пещеру как следует пока что не удалось, так как она заполнена водой, но исследователи предполагают, что протяженность подземных ходов составляет несколько километров.

 

"Эта пещера остается большой загадкой, то есть, сколько-нибудь достоверных данных о ней у нас нет. Но ситуация будет исправлена уже в ближайшее время — прямо сейчас готовится проект по изучению Сарлакской ямы", — рассказывают канадские исследователи, отмечая, что пещера, вероятно, образовалась благодаря водопаду, который сбрасывает огромные объемы воды.

 

"Мы не находили эту пещеру раньше, потому что вход в нее был покрыт снегом. Но теперь, когда снег растаял из-за глобального потепления, пещера, что называется, перестала прятаться и показалась на свет", — добавляют ученые.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Пещера
 

Главное за сутки
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Баррассо, предложившего отправить корабли НАТО и США в Чёрное море. «Призыв сенатора США Джона Баррассо направить…
Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в своём Twitter, что вылетает с визитом в Россию, где он намерен провести «очень интенсивную и важную встречу» с российским лидером Владимиром Путиным. Об эом…
Космический корабль с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура Космический корабль с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура Космический корабль "Союз МС-11" с новым экипажем МКС отделился от верхней ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс на станцию (смотрите видео ниже). "Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя,…
Читайте также
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Легенда о затонувшем в древние времена городе Атлантида уже многие годы не оставляет умы исследователей. Каждый норовит отыскать «подводное царство». Но всякий раз эти поиски оканчиваются провалом. По крайней мере,…
Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Самые первые гоминины появились на севере Африки гораздо раньше, чем ученые считали до сих пор. Соответственно, Северная Африка была признана древнейшей колыбелью человека — пишет журнал Science. Антропологи говорят, что…
Ученые обнаружили ос-наездников, превращающих пауков в зомби Ученые обнаружили ос-наездников, превращающих пауков в зомби Живущие в Эквадоре "социальные" пауки Anelosimus eximius страдают от паразитического насекомого, которое превращает их в "зомби". Речь идет о паразитических осах неизвестного ранее вида, обнаруженных случайно. "Если бы не эти…
Тема дня
О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20 О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20

Раз Трамп отказался встречаться с Путиным на саммите «Большой двадцатки», значит, это мероприятие бы...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Неожиданное слабое место сильной России Неожиданное слабое место сильной России
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.