В Канаде нашли одну из самых больших в мире пещер

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Пещеру, размеры которой просто поражают воображение, обнаружили ученые в незаселенной части Канады. Специалисты говорят, что даже не подозревали о ее существовании — сообщает портал ScienceAlert.

Речь идет об огромной пещере, расположенной в Провинциальном парке Уэллс-Грей, что на территории провинции Британская Колумбия. Пещеру, длина входа в которую составляет 100 метров, назвали "Сарлакской ямой".

Изучить пещеру как следует пока что не удалось, так как она заполнена водой, но исследователи предполагают, что протяженность подземных ходов составляет несколько километров.

"Эта пещера остается большой загадкой, то есть, сколько-нибудь достоверных данных о ней у нас нет. Но ситуация будет исправлена уже в ближайшее время — прямо сейчас готовится проект по изучению Сарлакской ямы", — рассказывают канадские исследователи, отмечая, что пещера, вероятно, образовалась благодаря водопаду, который сбрасывает огромные объемы воды.

"Мы не находили эту пещеру раньше, потому что вход в нее был покрыт снегом. Но теперь, когда снег растаял из-за глобального потепления, пещера, что называется, перестала прятаться и показалась на свет", — добавляют ученые.