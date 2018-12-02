Ученые смогли разгадать многолетнюю загадку паразитов сонной болезни

Заявление шотландских специалистов разрешило десятилетние споры о протекании сонной болезни, распространяемой укусами мух Цеце, вызывая при этом ряд других тяжелых недугов у человека и животных.
Шотландским экспертам удалось объяснить процесс, согласно которого в кровотоке паразитирующие элементы посылают химические импульсы в адрес друг друга, меняя в процессе свои физические характеристики, которые необходимы для разнесения болезнетворных бактерий. Дальнейшее понимание процессов повышения способности паразитов к распространению сонной болезни поможет пациентам в дальнейшей борьбе.
Как утверждают ученые, им посчастливилось выявить импульсы, которые помогают паразитам перетечь от состояния, в котором они способны быстро повысить свое множество, к тому, которое больше всего подходит для более безопасного нахождения на поверхности тела мух Цеце. Эксперты выделили, что паразиты выделяют ферментные элементы, пептидазы, способные дробить белковые соединения в крови на более меньшие частицы. Эти же белки способны питать паразитов, тем самым увеличивая их способность к размножению.
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