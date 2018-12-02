Ученые рассказали, что будет с Землей, если на пять секунд исчезнет весь кислород

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Специалисты поведали о том, что произойдет в результате полного отсутствия кислородного запаса в течение всего лишь пяти секунд. Оказалось, кислород необходим для жизнедеятельности всех одушевленных предметов на Земле, и его исчезновение станет всемирной катастрофой.

Если смоделировать ситуацию, исходные данные которой подразумевают собой полное отсутствие кислорода, то лучи Солнца получат полный доступ к кожному покрову человека, что в итоге приведет к серьезнейшим ожогам с тяжкими последствиями. Только кислородный газ способен защитить нашу кожу от ультрафиолетового излучения. При этом небесный свод будет представлен черной массой. Лишь только кислород исчезнет на пять секунд, то весь металл испарится, вместе со всеми постройками и земной корой и мировым океаном. Помимо этого такая ситуация приведет к разрыву всех клеточных соединений человеческого организма.

Есть и другая сторона данной ситуации - перенасыщение кислородом. В таком случае бумажные змеи будут летать значительно дальше, и расход топлива у автомобилей станет намного ниже. Психологическое состояние людей будет весьма возвышенным, потому как внимание будет более сконцентрированным и люди будут намного довольней жизненным процессом. В добавок ко всему, рекорды в спорте достигнут новых высот, а процесс обучения в школах станет намного интенсивней.