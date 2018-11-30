Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека

Самые первые гоминины появились на севере Африки гораздо раньше, чем ученые считали до сих пор. Соответственно, Северная Африка была признана древнейшей колыбелью человека — пишет журнал Science.
Антропологи говорят, что на территории Северной Африки, а конкретно — в Алжире, обнаружились изготовленные из камня орудия труда, а также обработанные этими орудиями кости животных, которым от двух до двух с половиной миллионов лет.
"Дело в том, что на роль колыбели человечества претендует еще и Восточная Африка, где тоже обнаруживались очень древние орудия труда. Но новые находки, сделанные на севере Черного континента, являются, судя по всему, еще более старыми", — говорит сотрудник Национального исследовательского центра эволюции человека, Мухамед Сахнуни.
По словам Сахнуни, новые данные указывают на то, что гоминины, аналогичные Люси (известная самка австралопитека), бродили по Сахаре, а также по другим регионам Северной Африки, два с половиной миллиона лет назад или даже раньше.
Ранее, напомним, ученые сообщали об обнаружении древнейших останков Homo sapiens — кости, которым триста пятнадцать тысяч лет, тоже нашли в Северной Африке.
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