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Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека

Пятница, 30 Ноября 2018 15:53
Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Фото из открытых источников

Самые первые гоминины появились на севере Африки гораздо раньше, чем ученые считали до сих пор. Соответственно, Северная Африка была признана древнейшей колыбелью человека — пишет журнал Science.

 

Антропологи говорят, что на территории Северной Африки, а конкретно — в Алжире, обнаружились изготовленные из камня орудия труда, а также обработанные этими орудиями кости животных, которым от двух до двух с половиной миллионов лет.

 

"Дело в том, что на роль колыбели человечества претендует еще и Восточная Африка, где тоже обнаруживались очень древние орудия труда. Но новые находки, сделанные на севере Черного континента, являются, судя по всему, еще более старыми", — говорит сотрудник Национального исследовательского центра эволюции человека, Мухамед Сахнуни.

 

По словам Сахнуни, новые данные указывают на то, что гоминины, аналогичные Люси (известная самка австралопитека), бродили по Сахаре, а также по другим регионам Северной Африки, два с половиной миллиона лет назад или даже раньше.

 

Ранее, напомним, ученые сообщали об обнаружении древнейших останков Homo sapiens — кости, которым триста пятнадцать тысяч лет, тоже нашли в Северной Африке.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Африка
 

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