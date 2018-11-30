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Глобальное потепление приведет к вымиранию по «эффекту домино»

Пятница, 30 Ноября 2018 15:14
Глобальное потепление приведет к вымиранию по «эффекту домино» Фото из открытых источников

Вымирание, которое может начаться на Земле из-за глобального потепления, будет происходить подобно "эффекту домино" — пишет информационный ресурс "Актуальные новости", ссылающийся на выводы зарубежных ученых.

 

"Биосфера Земли устроена очень сложным образом — в ней есть неочевидные зависимости, которые человечество обнаруживает лишь после того, как провоцирует исчезновение того или иного вида. До сих пор, однако, исчезновение видов происходило в очень небольших масштабах, то есть, в будущем нас ожидают гораздо более серьезные последствия от нашего вторжения в природу", — говорят исследователи из Италии и Австралии, которые решили как следует разобраться в нависающих над биосферой опасностях.

 

Ученые говорят, что если глобальное потепление будет продолжаться наблюдаемыми темпами, то климатические изменения приведут к так называемому каскадному вымиранию — то есть, исчезновение какого-то одного или нескольких видов запустит цепь событий, которая приведет к исчезновению огромного количества видов, и в конечном итоге погибнет большая часть живых существ.

 

"Даже самые устойчивые виды не смогут противостоять "эффекту домино"", — отмечают ученые, подтвердившие свои мрачные предположения на виртуальных моделях Земли.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости глобальное потепление
 

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