2018 год может войти в четверку самых теплых в истории

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2018-й год станет уже четвертым подряд годом, устанавливающим новые температурные рекорды — текущий год, по данным Всемирной метеорологической службы, может войти в четверку самых теплых.

Согласно докладу о состоянии климата Земли в 2018 году, который был представлен специалистами ВМО, тенденция, при которой средняя мировая температура сохраняется на небывало высоких отметках, наблюдается уже четвертый год подряд. Соответственно, самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений являются 2015-й, 2016-й, 2017-й и 2018-й годы. Последний — самый прохладный из них, однако речь все равно идет об очень высокой среднегодовой температуре.

Если оценить климатические тенденции на примере последних двадцати двух лет, то самыми теплыми в истории наблюдений будут двадцать из них. В общем, глобальное потепление, о котором так много говорили (и продолжают говорить) ученые, действует уже более чем явно.

Кроме температуры воздуха, ученые наблюдают и другие признаки, указывающие на глобальное потепление — в частности, повышается уровень мирового океана, растет его теплосодержание и закисление, плюс, все более активно осуществляется процесс таяния ледников.