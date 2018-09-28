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Астрономы из США начали поиски инопланетян в соседней галактике

Пятница, 28 Сентября 2018 14:25
Астрономы из США начали поиски инопланетян в соседней галактике Фото из открытых источников

Планетологи из Соединенных Штатов Америки приступили к масштабному проекту, в рамках которого они будут искать "сверхразвитые" инопланетные цивилизации в соседней галактике — Туманности Андромеды.

 

Астрономы предполагают, что среди "триллионов" планет, существующих в Туманности Андромеды, просто должны быть населенные разумными существами миры, обитатели которых, вероятно, точно так же, как и мы, ищут братьев по разуму в космосе.

 

"Если какая-то инопланетная цивилизация достигнет определенного уровня технологического развития, то она может начать строить мощные лазеры, направленные в космос. То есть, мы считаем, что инопланетяне должны подать нам знак", — говорит Эндрю Стюарт из университета Калифорнии в Санта-Барбаре.

 

Ученые уверены, что гипотетические инопланетяне просто обязаны каким-то образом сигнализировать о своем существовании. И мощные лазеры в этом аспекте — самый удачный инструмент, т.к. их излучение радикально отличается от излучения звезд, и, соответственно, может быть относительно легко зафиксировано сторонними наблюдателями. Почему ученые решили искать жизнь в Туманности Андромеды, когда ее еще не удалось найти в нашей галактике — не уточняется.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости инопланетяне
 
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