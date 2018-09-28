Ученые узнали, как растения определяют время для начала цветения

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Способность растений точно "чувствовать" время для цветения обусловлена действием ультрафиолетового излучения — выяснили биологи из Швейцарии, заинтересовавшиеся удивительными растительными биологическими часами.

"Каждому фрукту свой сезон — гласит поговорка. И действительно, каждое растение точно знает, когда ему нужно цвести. Как определяется время для сброса листьев, роста и цветения? Этот вопрос не давал нам покоя уже давно", — говорит Роман Ульм из Университета Женевы, ведущий автор исследования.

Ключевой фактор, по которому растения ориентируются во временах года — это продолжительность светового дня. При этом, просто так "обмануть" растения при помощи, например, искусственного света, не получится, так как этот биологический механизм основан на реакции на лучи так называемого среднего ультрафиолетового диапазона — UV-B.

"Излучение UV-B присутствует в солнечном свете, но в искусственном свете его нет. Лучи UV-B запускают синтез особого белка FT, который можно назвать гормоном цветения. Однако работу белка FT подавляет другой белок RUP2, который, вероятно, нужен, чтобы растения не цвели раньше положенного. Потому что, когда ультрафиолетового излучения становится действительно много, RUP2 уже не способен подавлять работу гормона цветения", — отмечают исследователи.