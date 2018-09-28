Ученые создали препарат, подталкивающий к социальному взаимодействию‍

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Французские ученые создали вещество, провоцирующее склонность к социальному взаимодействию. Препарат, который планируется создать на его основе, поможет, как предполагается, людям с расстройствами аутистического спектра.

Пока что новое вещество испытали только на грызунах, однако клиническое тестирование на людях, по данным издания Journal of Medicinal Chemistry, не за горами.

"Мы хотим помочь людям с расстройствами аутистического спектра, при которых довольно часто наблюдаются проблемы с социализацией. Подростки с таким диагнозом не могут, как правило, завязывать и поддерживать общение, что сопровождается целым комплексом негативных эффектов. Наш препарат может изменить жизнь этих людей", — говорят сотрудники Страсбургского университета.

Вещество, о котором идет речь, получило название LIT-001. Его действие на организм можно сравнить с действием нейропептида окситоцина, однако в отличие от окситоцина, LIT-001 может преодолевать гематоэнцефалический барьер, то есть, вещество способно достигать мозга при инъекциях. В общем, теперь ученым остается только протестировать LIT-001 и убедиться в его эффективности для людей.