«Стрессовые» эмбрионы помогут лучшему зачатию при ЭКО - ученые

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Экстракорпоральное оплодотворение завершается с большей вероятностью успеха, если во время процедуры эмбрион подвергается стрессу. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, которые осуществляли эксперименты с эмбрионами мышей.

"Мы, если говорить откровенно, ожидали ровно противоположных результатов. Но выяснилось, что стресс, которому подвергается эмбрион на этапе ЭКО, не вреден, как предполагалось, а, наоборот, полезен", — пишут ученые из Манчестерского университета со страниц научного издания Reproduction.

В рамках технологии ЭКО оплодотворение яйцеклетки происходит "в пробирке". Затем полученный эмбрион культивируется в лабораторных условиях в течение нескольких дней, после чего его переносят в женскую матку. Одновременно в матку переносят сразу три-четыре эмбриона, так как практика показывает, что зародыши приживаются далеко не всегда.

Стресс, которому ученые подвергли эмбрионов, заключался, например, в многократном помещении их в питательный раствор. Результат оказался удивительным — успешная беременность развивалась гораздо чаще, если эмбрион испытывал стресс во время ЭКО.