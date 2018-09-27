Древний ретровирус заставляет людей употреблять наркотики

Эндогенный ретровирус типа K, присутствующий в человеческом геноме в течение двухсот пятидесяти тысяч лет, может отвечать за предрасположенность к употреблению наркотиков, характерную для многих современных людей.
К такому выводу пришли ученые из Греции и Великобритании, посвятившие вопросу масштабное исследование. Результаты соответствующей научной работы были опубликованы на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
Речь идет о вирусе HERV-K HML-2, который сокращенно обозначается как HK2. "Прописавшись" в геноме человека четверть миллиона лет назад, HK2 серьезно повлиял на работу некоторых генетических последовательностей. Известно, например, что HK2 воздействует на ген RASGRF2, который связан с развитием аддиктивного поведения.
Эксперименты с участием ВИЧ-положительных людей показали, что в контрольной группе, члены которой заразились ВИЧ в результате внутривенного употребления наркотиков, вирус HK2 встречается чаще в два с лишним раза. То есть, присутствие ретровируса HK2 в ДНК действительно заметно повышает склонность к употреблению наркотиков.
Ученым даже удалось проследить микробиологические факторы, из-за которых HK2 способствует аддиктивному поведению — ретровирус, как выяснилось, нарушает работу дофаминергической системы мозга.
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