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Древний ретровирус заставляет людей употреблять наркотики

Четверг, 27 Сентября 2018 10:10
Древний ретровирус заставляет людей употреблять наркотики Фото из открытых источников

Эндогенный ретровирус типа K, присутствующий в человеческом геноме в течение двухсот пятидесяти тысяч лет, может отвечать за предрасположенность к употреблению наркотиков, характерную для многих современных людей.

 

К такому выводу пришли ученые из Греции и Великобритании, посвятившие вопросу масштабное исследование. Результаты соответствующей научной работы были опубликованы на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Речь идет о вирусе HERV-K HML-2, который сокращенно обозначается как HK2. "Прописавшись" в геноме человека четверть миллиона лет назад, HK2 серьезно повлиял на работу некоторых генетических последовательностей. Известно, например, что HK2 воздействует на ген RASGRF2, который связан с развитием аддиктивного поведения.

 

Эксперименты с участием ВИЧ-положительных людей показали, что в контрольной группе, члены которой заразились ВИЧ в результате внутривенного употребления наркотиков, вирус HK2 встречается чаще в два с лишним раза. То есть, присутствие ретровируса HK2 в ДНК действительно заметно повышает склонность к употреблению наркотиков.

 

Ученым даже удалось проследить микробиологические факторы, из-за которых HK2 способствует аддиктивному поведению — ретровирус, как выяснилось, нарушает работу дофаминергической системы мозга.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости вирус
 
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