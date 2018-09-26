Ученые обнаружили самый древний организм со скелетом

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Об обнаружении самого древнего из известных науке макроскопических организмов со скелетом сообщают палеонтологи из Российской Федерации и Франции, которым удалось сделать удивительное открытие при изучении геологических отложений, сформировавшихся более чем полмиллиарда лет назад.

Окаменелые останки макроорганизмов Palaeopascichnus linearis, как отмечают ученые, напоминают цепочки из эллипсоидов, длина каждого из которых составляет одиннадцать миллиметров.

"Мы полагаем, что эти организмы обитали на дне моря. Долгое время считалось, что подобные окаменелости — это всего лишь продукты жизнедеятельности других доисторических существ, но мы доказали, что это не так. Речь идет о самых первых организмах, которые обзавелись скелетом. Для того времени это была настоящая эволюционная революция", — говорит Антон Колесников, сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук.

Предполагается, что древнейшие скелетные существа появились еще раньше — в тонийском периоде, то есть, примерно семьсот пятьдесят миллионов лет назад.