Российские ученые научились разбавлять топливо водой

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Сотрудники Объединенного института высоких температур Российской академии наук исследовали горение смесей из углеводородов и воды, и установили, какие факторы позволяют углеводородному топливу гореть, даже несмотря на большой объем присутствующей в растворе воды.

Топливно-водные растворы, как отмечают специалисты, обладают некоторыми важными преимуществами — они, например, в меньшей степени нагревают двигатель. То есть, использование водно-топливных эмульсий не только позволяет сэкономить топливо, но и ведет к улучшению режима охлаждения.

Единственное "но" — смесь топлива и воды не особенно-то горит. Но эту особенность, как сообщает издание Proceedings of the Combustion Institute, уже почти удалось преодолеть.

Российским ученым удалось воспламенить смесь, в которой было девяносто пять процентов воды (по объему). Для этого в смесь из воды и н-гептана добавлялись пузырьки кислорода и особое поверхностно-активное вещество, которое и сыграло ключевую роль. Выводы, полученные по итогам исследования, могут иметь большой практический смысл, так как использование такого топлива приведет к значительной экономии.