Математик представил решение одной из "проблем тысячелетия"

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Британский математик Майкл Атья заявил о решении одной из семи "проблем тысячелетия" — ученому, как сообщает издание Science News, удалось найти доказательство гипотезы Римана.

На критической линии дзета-функции Римана, согласно доказательству британского математика, функция Тодда обладает пределом, обратным постоянной тонкой структуры. Под функцией Тодда здесь понимается предел аналитических функций.

Атья, как уточняется, опубликовал два небольших препринта, по которым можно проследить за его научной мыслью. Один семнадцатистраничный документ описывает функцию Тодда и содержит пример в виде ступенчатой функции, а второй, пятистраничный документ, посвящен, собственно, гипотезе Римана.

О создании простого доказательства гипотезы Римана Майкл Атья рассказал на встрече Гейдельбергского форума лауреатов, которая состоялась в Германии двадцать четвертого сентября.

Эксперты, которых опросило издание Science News, относятся к доказательству, которое представил Атья, с некоторым сомнением. Большая часть ученых, однако, пока что воздерживается от публичных комментариев.