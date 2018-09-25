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Россия предостерегла США от размещения вооружений в космическом пространстве

Вторник, 25 Сентября 2018 12:50
Россия предостерегла США от размещения вооружений в космическом пространстве Фото из открытых источников

Российская Федерация в очередной раз предостерегла Соединенные Штаты Америки от размещения систем вооружения в космосе. Соответствующее заявление сделал Владимир Ермаков, руководитель департамента МИД РФ по вопросам нераспространения оружия и контроля над ним.

 

"В военной доктрине Соединенных Штатов указано, что Вашингтон будет предпринимать максимум усилий для того, чтобы доминировать в космическом пространстве. Для этого американцы готовы использовать все существующие средства. Тут даже ребенку понятно, что тем самым США оставляют за собой право выводить на орбиту ударные системы, которые могут использоваться для уничтожения неугодных американцам космических аппаратов", — сказал Ермаков на конференции для прессы.

 

С юридической точки зрения, как отметил Ермаков, у США есть право на размещение оружия в космосе, т.к. в международных соглашениях прописан исключительно отказ от размещения на орбите оружия массового поражения.

 

"Но мы все равно продолжаем настаивать на том, что оружию в космосе не место. И нас в этом вопросе поддерживают практически все. Только не у всех есть смелость делать заявления об этом открыто", — говорит Ермаков, добавляя, что вопросы размещения оружия в космосе необходимо регулировать при помощи специальных международных договоренностей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости космос
 
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