Учёные нашли «переключатель» между рабочим и королевой у муравьев

Биологи из Соединенных Штатов Америки обнаружили элемент генома муравьев, который отвечает за репродуктивный статус этих насекомых. Королевы отличаются от рабочих, как удалось выяснить ученым, одним-единственным геном.
Ген-переключатель, как сообщается в специальном материале, появившемся на страницах издания Science, кодирует инсулин-подобный пептид второго типа, повышенная экспрессия которого обнаружилась в мозге муравьиных королев.
"У рабочих, соответственно, экспрессия этого пептида понижена, то есть, все указывает на то, что репродуктивный статус муравьев действительно задается единичной генетической последовательностью", — говорят сотрудники лаборатории социальной эволюции университета Рокфеллера.
Интересно, что экспрессия инсулин-подобного пептида второго типа падает, если рядом с самкой находятся личинки, которые нуждаются в кормлении — таким образом муравьи регулируют численность колонии и защищаются от перенаселения, к которому ведет бесконтрольная кладка яиц.
Ученые провели эксперимент, в рамках которого рабочим муравьям вводили искусственный аналог пептида — в результате насекомые начинали откладывать яйца.
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