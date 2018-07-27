Китай стал первым, кто сумел запустить холодные атомные часы в космосе

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Ученым из Китайской Народной Республики удалось запустить так называемые холодные атомные часы на орбиту Землю. Ранее, как пишет издание Nature Communications, этого никто не делал.

Часы были запущены в околоземное космическое пространство уже пятнадцать месяцев назад, однако выводы по итогам эксперимента ученые сделали только сейчас. Была определена, в частности, погрешность такого способа измерения времени — речь идет об одной секунде за сто шестьдесят тысяч лет.

Обычные атомные часы, основанные на измерении переходов между энергетическими уровнями "горячих" атомов, являются, безусловно, весьма точным инструментом для измерения времени, однако у них есть некоторые недостатки. Их погрешность является слишком большой для некоторых специфических измерений, поэтому ученые уже давно изобрели т.н. "холодные" атомные часы. В космос, однако, их до сих пор никто не запускал.

"Нам было интересно, как холодные атомные часы поведут себя в космосе. Почему их до сих пор не запустили в космос? Ну, например, потому, что часы представляют собой довольно массивную штуковину, которая, к тому же, потребляет слишком много энергии. Но все эти сложности были преодолены и часы все-таки оказались на орбите", — рассказывает Лиан Лю, автор эксперимента.