Ученые: Люди способны управлять сразу тремя руками

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Ресурсов человеческого мозга хватает для того, чтобы вполне успешно управляться с тремя руками. Такой вывод сделали ученые из Японии, подтвердившие свои предположения по итогам эксперимента с роботизированным протезом, подключенным к добровольцам по нейроинтерфейсу.

Выяснилось, что люди могут управлять своими собственными двумя руками, а также третьей роботизированной рукой, контроль над которой осуществляется через нейроинтерфейс. Это, как сообщает издание Science Robotics, может быть использовано для расширения возможностей человека.

"Люди иногда говорят что-то вроде: "Вот если бы у меня была третья рука, то я бы справлялся с какой-то задачей быстрее!". Еще вчера это желание было несбыточным, однако сегодня мы, кажется, приближаемся у чему-то подобному. У мозга, по крайней мере, есть задел для того, чтобы человек мог управляться с тремя руками", — говорит сотрудник Международного исследовательского института телекоммуникаций Сюити Нисио.

Эксперимент (смотрите видео ниже), осуществленный учеными, показал, что третья искусственная рука действительно может расширять многозадачность человека. Теперь осталось только дождаться появления доступных и функциональных третьих рук.