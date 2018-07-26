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Ученые: Люди способны управлять сразу тремя руками

Четверг, 26 Июля 2018 10:20
Ученые: Люди способны управлять сразу тремя руками Фото из открытых источников

Ресурсов человеческого мозга хватает для того, чтобы вполне успешно управляться с тремя руками. Такой вывод сделали ученые из Японии, подтвердившие свои предположения по итогам эксперимента с роботизированным протезом, подключенным к добровольцам по нейроинтерфейсу.

 

Выяснилось, что люди могут управлять своими собственными двумя руками, а также третьей роботизированной рукой, контроль над которой осуществляется через нейроинтерфейс. Это, как сообщает издание Science Robotics, может быть использовано для расширения возможностей человека.

 

"Люди иногда говорят что-то вроде: "Вот если бы у меня была третья рука, то я бы справлялся с какой-то задачей быстрее!". Еще вчера это желание было несбыточным, однако сегодня мы, кажется, приближаемся у чему-то подобному. У мозга, по крайней мере, есть задел для того, чтобы человек мог управляться с тремя руками", — говорит сотрудник Международного исследовательского института телекоммуникаций Сюити Нисио.

 

Эксперимент (смотрите видео ниже), осуществленный учеными, показал, что третья искусственная рука действительно может расширять многозадачность человека. Теперь осталось только дождаться появления доступных и функциональных третьих рук.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости руки
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